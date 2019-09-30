المفوضة الأوروبية تطلب من المجر ورومانيا تغيير مرشحي الدولتين

طلبت أورزولا فون دير لاين، الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، من المجر ورومانيا تغيير مرشحي الدولتين، لعضوية المفوضية.



وقال متحدث باسم فون دير لاين اليوم الاثنين إنه تم بالفعل إجراء محادثات تمهيدية حول هذا الموضوع مع الحكومتين المجرية والرومانية.



ويُشْتَرَط لتغيير المرشحين إرسال خطاب رسمي من رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بهذا الشأن.



تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي كانت جمدت ترشيح المجري لاسلو تروسكاني والرومانية روفانا بلومب، لعضوية المفوضية، وقررت اللجنة اليوم أن المرشحين غير مناسبين لتولي منصب "مفوض أوربى " لتؤيد بذلك اعتراضا صدر على ترشحهما يوم الخميس الماضي.



ورأى نواب البرلمان الأوروبي أن ترشح تروسكاني وبلومب ينطوي على تضارب مالي في المصالح لا يمكن حله، ويتعين على رئيس البرلمان أن يخطر فون دير لاين بهذا القرار وفقا للقواعد الداخلية المعمول بها في البرلمان.



وأضاف المتحدث باسم فون دير لاين أن المفوضية تنتظر ورود مقترحات جديدة من بودابست وبوخارست على وجه السرعة، مشيرا إلى أن فحص مثل هذا النوع من تضارب المصالح المالية يقع على عاتق الدولتين قبل أن يقدما مقترحات بأسماء.



ورفض المتحدث التكهن بما إذا كان من الممكن لهذا النزاع أن يتسبب في تأجيل بدء المفوضية الجديدة برئاسة فون دير لاين عملها مطلع نوفمبر المقبل، وقال إن هذا الإجراء من اختصاص البرلمان.



وأسرعت الحكومة المجرية بترشيح أوليفر فارهيلي، سفير البلاد لدى الاتحاد الأوروبي، بديلا لتروسكاني، وهو ما أكده المتحدث باسم فون دير لاين.



وذكر المتحدث أن المحادثات لا تزال جارية مع الحكومة الرومانية،ويذكر أن فارهيلي دبلوماسي كان تعامل مع قضايا الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ25 الماضية.



ويترأس فارهيلي البعثة المجرية لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام2015، وقبل هذا التاريخ كان يشغل نائب رئيس البعثة.



وشارك فارهيلي في المفاوضات التي اختتمت في عام 2004 بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.