قادة الكنيسة يتحدون ضد تعديلات في قانون الإجهاض في أيرلندا الشمالية

دعا قادة الكنيسة في أيرلندا الشمالية اليوم الاثنين، إلى حملة اللحظة الأخيرة للحيلولة دون إجراء تعديلات على قانون الإجهاض في البلاد، يمكن أن يتم سنه الشهر المقبل في حال لم تستأنف الأحزاب السياسية الرئيسية تقاسم السلطة.



وصوت النواب البريطانيون في يوليو الماضي على حقوق أوسع متعلقة بالإجهاض وزواج المثليين في أيرلندا الشمالية، في حال لم تتمكن البلاد من استدعاء مجلسها التشريعي المتمتع بإدارة مركزية محدودة للاجتماع مرة ثانية بحلول 21 أكتوبر.



وقال قادة الكنيسة: "لا يوجد دليل على أن هذه التغييرات تعكس إرادة الشعب المتأثر بها، نظرا لأنه لم يتم التشاور بشأنها".



قال قادة كنيسة أيرلندا والكنيسة الميثودية في أيرلندا والكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة المشيخية في أيرلندا والمجلس الأيرلندي للكنائس، إنهم "قلقون بشدة" جراء الفرض المحتمل للقانون.



وأضافوا: "نلاحظ أن الوقت قصير، ولكن إذا أعيد تفعيل مؤسساتنا ذات الإدارة المركزية المحدودة قبل 21 أكتوبر، لن يتم فرض هذا القانون ومقره وستمنستر (لندن) على أيرلندا الشمالية".



وقالوا إن قادة أيرلندا الشمالية السياسيين يجب أن "يجازفوا ويقدموا على التسويات الضرورية.. لاستعادة المؤسسات ذات الإدارة المركزية المحدودة "، والتي جرى تعليقها منذ كانون ثانيناير 2017، مضيفين أنهم يأملون في مناقشة المسألة مع الحكومة البريطانية.



وصوتت جمهورية أيرلندا على السماح بالإجهاض في ظروف مشابهة العام الماضي، بينما شرعت بريطانيا الإجهاض في.1967 وتسمح الدولتان بزواج المثليين.



وتقاسم الحزب الديمقراطي الوحدوي والحزب الجمهوري الأيرلندي شين فين السلطة في أيرلندا الشمالية لأغلب السنوات التالية على اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، والذي يعزز عملية السلام في أيرلندا الشمالية.