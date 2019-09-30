الديهي: "العفو الدولية" تشتغل سياسة "بالأجرة"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، اتهام منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بتقييد الحق في حرية التنقل بإغلاق 4 محطات مترو بالعاصمة القاهرة يوم الجمعة 27 سبتمبر، قائلًا: إن منظمة العفو الدولية انتقلت من مجال حقوق الإنسان لمجال السياسة بالأجرة، ولا تمارس السياسية النبيلة، وإنما تمارس سياسة قذرة ومأجورة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وجميع اللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة جميعها مسيسة.



وأردف: "لست ضد حقوق الإنسان، وإنما ضد بتوع حقوق الإنسان ومن يعملون في حقوق الإنسان، فالدولة المصرية ترعى حقوق الإنسان كما لم ترعها دولة أخرى، وتحترم الحريات والتنوع والاختلاف في إطار القانون، ونحن ننتظر المعارضة الوطنية النزيهة الشريفة".

