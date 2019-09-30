تشيلي تكشف عن أكبر تلسكوب أرضي لمراقبة الفضاء «فيديو»

أكدت المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ESO أن الخبراء والمهندسين باشروا ببناء تلسكوب E-ELT في تشيلي، ليصبح أكبر تلسكوب أرضي لمراقبة الفضاء.



وأوضحت الوكالة أن كلفة مشروع بناء التلسكوب الإجمالية ستتجاوز المليار يورو، وأن وزن قبة هذا التلسكوب العملاق وحدها سيصل إلى 2800 طن.



ومن بين أهم وأغلى التقنيات التي سيحصل عليها هذا التلسكوب هو المرآة العاكسة الكبيرة التي سيزيد طول قطرها إلى 39 مترًا، والتي سيتم تجميعها من 798 مرآة سداسية الشكل.



كما سيزود هذا التلسكوب بمرآتين إضافيتين بقطر 4.2 و3.75 م، لتستطيع تقنياته المتطورة الحصول على أول صور مفصلة للكواكب التي تقع خارج مجموعتنا الشمسية، وللبحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض، ورصد الثقوب السوداء وسط مجرة درب التبانة.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطوير مرايا هذا التلسكوب سيكون من اختصاص شركة SCHOTT الألمانية، وشركة Safran Reosc الفرنسية.