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الديهي: الإخوان سبب تراجع البورصة.. والمصريون لن يغفروا لهم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:01 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تراجع البورصة المصرية خلال الأيام الماضية أمر طبيعي نتيجة محاولة الإخوان التحريض ضد الدولة المصرية، ففي أي دولة في العالم تتأثر البورصة بما يثار من شائعات حول الدول، وهي خسائر غير محققة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن محاولة تسويق حالة من الاإباط لدى الناس أخطر ما يمكن أن يحدث لخفض منسوب الأمل، مشيرًا إلى أن الإخوان حاولوا الترويج لانهيار البورصة المصرية كبداية لسقوط الرئيس السيسي ونظامه، مشددًا على أن الشعب المصري لن يغفر للإخوان خطاياهم، ولن يقبل أن يتعامل معهم، مضيفًا: "الجماعة الموجودين في جحورهم مرصودة، وطبقًا للدستور حق التظاهر مكفول لكن وفقًا للقانون، الموضوع مش فوضى".

وتابع "الديهي"، أن هناك تقريرا لمؤسسة بلومبرج يؤكد أن البورصة المصرية تعكس قوة الاقتصاد المصرية، حيث حققت مكاسب 8.7% في 3 أيام، وهي الأعلى منذ 4 سنوات، معقبًا مخاطبًا المصريين: "دي بلدنا كلنا ولازم كلنا نخاف عليها، وندور هندي إيه للبلد مش هناخد منها إيه، إحنا مش في سوبر ماركت دي دولة، مصر دولة قوية عفية ولن تنهزم، ولن تنتشر فيها الفوضى طالما ".

وأردف "الديهي"، أن من اتخذ قرار خفض سعر الفائدة رجل جبار وجرىء، مشددًا على أن هذا القرار يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم وصل 7.5%، وهو أقل معدل تضخم في مصر منذ 6 سنوات، ومعدل البطالة 7.5% ومعدل النمو وصل لـ 5.7% وهو أعلى معدل نمو منذ 11 عامًا، معقبًا: "الاقتصاد المصري مارد سوف ينطلق بالمصريين وللمصريين".

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