"الطرق الصوفية" تدعو أتباعها للمشاركة في مولد البدوى بكثافة

دعت الطرق الصوفية أتباعها للمشاركة فى مولد القطب الصوفى سيدى أحمد البدوى، والذى يقام خلال الشهر القادم، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بمشاركة عدد كبير من أتباع ومريدى الصوفية.



وكان شيوخ الطرق الصوفية، اجتمعوا خلال الأسبوع الماضى، وتناقشوا حول الاستعدادات الخاصة باحتفالات مولد سيدى أحمد البدوى الذى سيقام فى الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من أتباع ومريدى الطرق الصوفية من كل أنحاء الجمهورية.



وقال الشيخ نضال المغازى، شيخ الطريقة المغازية، إن الاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوى، له طابع خاص عند أهل التصوف، حيث تعتز كل الطرق الصوفية بهذا الاحتفال، حيث يذكرنا بفحل الرجال أبوفراج سيدى أحمد البدوى البطل المسلم المجاهد الذى حارب التتار وتصدى لهم وآسر الكثيرين منهم، حتى ذاع صيته شرقًا وغربًا.