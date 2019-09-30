أرامكو تعود لسابق عهدها قبل الهجمات الإرهابية

قال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين، إن أرامكو عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط تابعتين

للشركة.



وأبلغ مؤتمر في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر، وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه "المستهدف" أو حتى "أعلى قليلا" عندما سُئل إن كان

الإنتاج عند 9.9 مليون برميل يوميا حاليا.



وقال البوعينون، "بحلول 25 سبتمبر تمكنا من استرجاع كامل الطاقة التي كنا نملكها قبل الهجمات."



استهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص، مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يوميا بما يعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.



لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة، وعرض أصناف أخرى من الخام من حقول مختلفة، وفقا للمسئولين

السعوديين.



كانت مصادر أبلغت رويترز الأسبوع الماضي، أن طاقة إنتاج النفط لدى أرامكو عادت إلى مستوى 11.3 مليون برميل يوميا.



وقال مسئولون سعوديون إن أرامكو ستصل بالطاقة إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر.



وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسئوليتها عن الهجمات لكن مسئولا أمريكيا قال إنها انطلقت من جنوب غرب إيران في حين ألقت الرياض باللوم على طهران، وتنفي إيران، الداعمة للحوثيين في حرب اليمن، أي دور لها في الهجمات.

