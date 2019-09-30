الديهي: السيسي يطمئن المواطنين البسطاء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة بالأمس عبر صفحته الرسمية طمأن خلالها المواطنين أنه يتابع الموقف جيدًا فيما يخص البطاقات التموينية، ويتابع الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، ويؤكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم لتحقيق مصلحة المواطنين البسطاء.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك متابعة رئاسية مباشرة من الرئيس، وهناك دعوة من الرئيس للمواطن بالاطمئنان، ويعد أن كل ما يحدث لمصلحة المواطن والدولة دون مزايدة من أحد.



وأشار إلى أن تنقية البطاقات التموينية هي محاولة لوصول الدعم لمستحقيه، وفشلت جميع الحكومات السابقة في وضع النقاط على الحروف، وإيصال الدعم للمستحقين الحقيقيين، وكانت مصطلحات وصول الدعم لمستحقيه مفرغة من مضمونها خلال السنوات السابقة، وقامت الدولة بإعادة الترتيب والتنظيم فيما يتعلق بالدعم، وبشكل عام نحن نسير على الطريق الصحيح، ونحن في طريق بناء الدولة نحاول إصلاح ما يقع منا، وهذه رسالة الرئيس للمواطنين.

