ثروت الخرباوي: "محمد علي راح في الوبا".. فيديو

أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، فشل محمد علي في مخططه المدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد مصر.



وقال خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محمد علي راح في الوبا وانتهى، ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق، ولن تكون له قائمة بعد ذلك أبدًا، لأنه أصبح محروقا والشعب المصري كشفه".



وأضاف: "الإخوان اعتقدوا أن الاعتماد على شخص شعبوي، الذي يتحدث بالعين والحاجب، قد يؤثر على البسطاء".



وتابع: "فوجئت إن واحد زي علاء الأسواني بيقول محمد علي بطل شعبي، إزاي يا عم علاء، وهذا يبين مدى قدرة مجموعة من انخب على الفهم والتعاطي مع الواقع السياسي".



وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى صناعة زعيم سياسي، يبدو من قريب لا علاقة له بالإخوان لا من قريب أو بعيد، في صورة ليبرالية أو يسارية، لأن مسألة استنهاض الناس ضد الدولة أو ضد الشعب، هذه الكرة فشلت بمحمد علي وتوابعه، فبالتالي يحاول أن يحرك فيها نموذج قد يقترب من محمد البرادعي قبل 25 يناير، كي يلقى قبولًا من الرأي العام.

