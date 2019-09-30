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متكسفنيش.. دراسة بريطانية تكشف: لماذ يرفض ثلثى النساء "مجاملات الغرباء"؟

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:51 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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الحياء من الصفات الأساسية التى يتمتع بها معظم النساء، فبالنسبة لهن يعد الخجل أمرًا طبيعيًا، خاصة إذا ارتبط بموقف اجتماعى معين، أو إذا توافر عنصر المفاجأة، إذ تظهر المرأة فى حالة من الارتباك، وتبدأ فى البحث عن وسيلة للرد على أى إطراء لم يكن فى الحسبان.
وكشفت دراسة حديثة عن أن الأمر مرتبط بـ«الجينات»، وأن المرأة لا تصطنع الاضطراب بعد الثناء أو الإطراء، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء يعانين من المواقف المحرجة اللاتى يتعرضن لها بشكل مستمر.
الدراسة، التى أصدرتها مؤسسة «يو جوف» للعلامة التجارية للأزياء «جيا دى وليامز» البريطانية، أكدت أن ثلثى النساء يعتبرن المجاملة شيئًا محرجًا، خصوصًا إذا كانت من رجل.
وأوضحت الدراسة أن الخجل يمكن تفسيره على أنه سبب رئيسى لرفضهن قبول المجاملات، مبينة أن المجاملات التى تأتى من الغرباء، وأحيانًا من زملاء العمل، قد تثير الشك والحذر لدى النساء، وهنا لا يتوقف الأمر عند الإحراج فقط.
وقالت الدراسة: «الكلمات القليلة المدروسة بعناية قد تترك المرأة متوهجة بالسرور، ولكن فى أغلب الأحيان تغرقها فى بحر من الحرج والخجل، وهو ما يجعل ثلثى النساء يشعرن بالحرج الشديد».
وكشفت عن أن ٨ من كل ١٠ نساء، أى ما يعادل ٨٠٪، يشعرن بأن المجاملات التى قدمها أصدقاء وأفراد من الأسرة هى الأكثر صدقًا، فى حين أن أفضل تعليق قد تقوله للمرأة هو إخبارها بأنها تبدو سعيدة.
وأوضحت أن هذه الملاحظة البسيطة قد يكون لها رد فعل أفضل من أن تقول لها إنها تبدو أصغر من عمرها الحقيقى، أو أنها تتمتع بقدر عالٍ من الذكاء أو أنها فقدت الكثير من وزنها أو أن ملابسها تبدو رائعة.
وأشارت إلى أن النساء اللائى يعتبرن المجاملات التى تأتى من نساء أخريات أكثر واقعية عن تلك التى يقدمها الرجال بنحو أربعة أضعاف.
وأوضحت أن النساء الأصغر سنًا يجدن صعوبة فى التعامل مع الإطراء، خصوصًا من تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٢٤ عامًا، إذ سرعان ما يشعرن بأن الوضع غير مناسب، فى حين أن من تتراوح أعمارهن بين ٤٥ و٥٤ سنة أكثر قدرة على التعامل مع المجاملة، مضيفة: «مع ذلك فإن ٤٧٪ منهن يواجهن صعوبة عند الثناء والإطراء».
وأظهرت نتائج الدراسة أن الإحراج يعد سببًا رئيسيًا فى عدم قدرة النساء على قبول المجاملة، ويشكل نحو ٦١٪، يليه عدم الرغبة فى لفت الانتباه إلى أنفسهن بنسبة ٥٥٪، بينما يأتى الشعور بعدم الارتياح من المجاملة بنسبة ٤٧٪، ثم التفكير فى قول كلمات للرد على المجاملة بـ٣٨٪.
وأشارت الأبحاث إلى أن المجاملات التى تدور حول مظهر النساء وملابسهن تعد واحدة من أكثر المجاملات شيوعًا، إلا أن ٤ من أصل ١٠ نساء يعتبرن هذه المجاملة غير صادقة وتظهر عدم قدرة الشخص على التفكير.
وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانى، أن الدراسة التى أعدها بيت الأزياء البريطانى تمت على أكثر من ٢٠٠٠ سيدة، فى إطار الحملة الجديدة لتشجيع النساء على أن يصبحن أكثر ثقة بمظهرهن.
وأوضحت الصحيفة أن كاميرات المصورين التقطت ردود فعل النساء وتعبيرات وجوههن على كلمات الإطراء والمجاملة، التى تراوحت بين الصدمة والإحراج والسعادة، وتم تصويرها فى فيلم قصير.
وفى الفيلم، تقول «جينى» إن النساء بحاجة إلى أن يتعلمن الثناء، مضيفة: «علينا فقط أن نحاول أن نقول: نعم، أبدو جيدًا، أو لا بأس، أو شكرًا جزيلًا لك!».
وأظهرت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من ثلثى النساء يشعرن بالقلق حيال كيفية ظهورهن أمام أشخاص آخرين، ويكافحن مع مظهرهن وحجمهن وشكلهن، مضيفة أن هناك ٣ من أصل ١٠ نساء يجدن فى أى مجاملة حول وزنهن أمرًا مهينًا وليس إطراء.
وأكدت أن النساء واجهن صعوبة فى قبول المجاملة، لأنهن شعرن بعدم الأمان أو بالخجل أو بتدنى احترام الذات.
وفى سياق آخر، كشفت الدراسة عن أن الرجال لا يعانون من المخاوف نفسها، إذ إن نحو ثلثى الرجال يحبون المجاملات وسماع كلمات الإطراء بشكل دائم.
وأوضحت أن رجلًا واحدًا من بين ٧ يعتقد أنه «جذاب»، بينما تعتقد امرأة واحدة من بين ٣٠ أنها جذابة.
وذكرت أن النساء يصفن أنفسهن بأنهن متوسطات الجاذبية والجمال، وترتفع نسبة هذا الاعتقاد كلما تقدمت المرأة فى العمر.

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