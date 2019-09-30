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عالم

الجامعة العربية تطلق ثلاثة اجتماعات حول الطفولة في نواكشوط

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:46 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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أطلقت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال ثلاث ورش تتعلق الأولى بالدورة الثالثة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والثانية بالاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، والأخير حول الدورة التاسعة للجنة الأسرة العربية.

وأشادت الدكتورة هيفا أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بما تحقق لصالح المرأة والطفل في موريتانيا وغيرها من البلدان العربية، مؤكدة أن تلك الانجازات ما كان لها أن تتحقق لولا التعاون المشترك بين الحكومات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأضافت المسؤولة العربية، خلال افتتاح الدورات الذي شهد اهتماما موريتانيا غير مسبوق، أن تلك الجهود مجتمعة مكنت من المضي قدما في تحقيق هدف إصدار وثيقة عربية لمناصرة حقوق الطفل وحمايته في وسائل الإعلام وإنشاء البرلمان العربي للطفل، وإعداد دراسة مسحية لرصد حالة عمل الأطفال في الدول العربية وأخرى للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم.

وتدخل هذه الورش التي تدوم أعمالها ثلاثة أيام في إطار متابعة الاجتماعات السابقة لجامعة الدول العربية الهادفة إلى مناقشة مجموعة من الإشكالات، والتحديات المرتبطة بقضايا الطفولة في بلادنا في أفق 2030.

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