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رياضة

اجتماع ثلاثي للتنسيق لحفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا اليوم الإثنين، مع منتصر النبرواي رئيس شركة "بريزنتيشن"، لاستعراض التجهيزات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات، وكذلك التحضيرات الأخيرة الخاصة بحفل قرعة البطولة الذي سيقام في مدينة الإسكندرية مساء بعد غد الأربعاء.

وتحدث وزير الرياضة مع منتصر النبرواي عن الاستعدادت الخاصة بالقرعة واستقبال الضيوف، وأثنى الوزير على الخطة الموضوعة من قبل الشركة، فيما حضر الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وحسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد.

وأكد منتصر النبراوي، استعدادات الشركة لتقديم حفل مبهر كما هو العادة في البطولات الكبرى التي تنظمها مصر، وتقديم البطولة على غرار ما حدث في بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين، ومواصلة إبهار القارة بتقديم بطولات تليق بمصر.

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