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عالم

الكويت: العراق شريك استراتيجي لنا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين، أن العراق يعد شريكا استراتيجيا للكويت، مشيرا الى أن أي عامل ايجابي في الكويت أو العراق ينعكس على البلدين.

وأعرب الروضان - في كلمة خلال اختتام الاجتماع الأول للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة - عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين، مؤكدا استمرار الارتقاء بها إلى مستويات أفضل، عن طريق دعم التعاون المشترك، بما يرقى الى طموحات القيادة السياسية في البلدين.

وأضاف أن ما حققته اللجنة الوزارية، من اتمام التوقيع على محضر الاجتماع لتعاون مشترك، يعد أمرا ايجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدا أن الكويت حريصة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي، لتتمكن من تحقيق قفزة نوعية في العلاقة الثنائية.

وأوضح الروضان أن ما أثمرت عنه اللجنة، يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات، مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع، والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة، وتجسيدها في اطارها العملي المناسب، لما لها من دور حيوي في تعزيز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة.

ولفت الى أن اللقاء سيتجدد في شهر نوفمبر القادم خلال معرض بغداد الدولي؛ حيث سيترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتابع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي أنه تمت الموافقة على انشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة، لبحث الاتفاقيات المختلفة بين البلدين، مشددا على أن وجود الأهداف الإقتصادية المشتركة بين البلدين، سيعالج الكثير من القضايا المختلفة.

وبدوره، أكد وزير التجارة العراقي محمد العاني أن الاجتماعات ناقشت أمر منفذ صفوان الحدودي، الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة أرض له، مضيفا أن الجانب الكويتي سيتولى انشاءه، بالاضافة الى أنه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف: أن اللجنة حققت نجاحا في اجتماعها الأول، وأن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد، مشيرا الى أن محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة، يعتبر حجر الأساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.

وأوضح أن المحضر الذى تم توقيعه، يمثل خارطة طريق حقيقية؛ لتذليل كافة العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البلدين، بالاضافة الى كونه نقطة انطلاق حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبلية تصب في مصلحة البلدين.

وشدد على أن الحكومة العراقية عازمة على تقوية وتأصيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة، وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

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