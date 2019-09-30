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رياضة

"فيفا" يلزم كارديف سيتي بدفع صفقة اللاعب الراحل سالا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:43 م
اللاعب الراحل سالا
اللاعب الراحل سالا
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن على كارديف سيتي الويلزي دفع المبلغ المتفق عليه لنادي نانت الفرنسي مقابل انتقال إيميليانو سالا الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته.

وقال "الفيفا" في بيان، اليوم الإثنين: "وجدت لجنة بحث أوضاع اللاعبين بالفيفا أن كارديف سيتي ملزم بدفع ستة ملايين يورو إلى نادي نانت قيمة الدفعة الأولى المستحقة وفقًا لصفقة الانتقال".

وكان إيميليانو سالا (28 عامًا) يستقل طائرة من نانت مقر فريقه السابق في غرب فرنسا إلى ويلز، يوم 21 يناير الماضي، لينضم إلى صفوف فريقه الجديد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عامًا) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة عقب عمليات بحث تحت الماء ولم يتم العثور حتى الآن على جثة الطيار ديفيد إبوتسون.

وتنازع الناديان بشأن موعد استحقاق الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، التي بلغت 15 مليون جنيه إسترليني، وبدأ "الفيفا" تحقيقًا في مسألة انتقال سالا بعد طلب من النادي الفرنسي في فبراير الماضي.

وتم إخطار الناديين بالقرار، اليوم الإثنين، وقال الفيفا إن بإمكانهما الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال ميميت دالمان رئيس كارديف في ذلك الوقت إن النادي سيدفع قيمة الصفقة "إذا كان ملزمًا بذلك بموجب العقد".

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