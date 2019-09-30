الديهي يتحدى مطر وزوبع بالتعليق على هذا الفيديو لأردوغان

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لمطربة تركية، وهي تداعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خده، معلقًا: "خسئت خليفة المسلمين، هذا هو الوجه الحقيقي لأردوغان".



وتحدى الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، إعلامي القنوات الإخوانية معتز مطر، وحمزة وزبع، ومحمد ناصر، ويوسف جو، ومعهم أيمن نور، بالتعليق على هذا الفيديو.

