الفائض التجاري لجنوب إفريقيا يصل لأعلى مستوى في 8 أشهر

تحول الميزان التجاري في جنوب إفريقيا إلى أكبر فائض في نحو 8 أشهر خلال أغسطس الماضي، مع قفزة مفاجئة في صادرات المعادن.



وكشفت بيانات صادرة عن خدمة الإيرادات في جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت فائضًا في الميزان التجاري بلغ 6.8 مليار راند (448 مليون دولار) خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع عجز قدره 3.7 مليار راند المسجل في يوليو السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن جنوب إفريقيا سوف تسجل فائضًا تجاريًا بقيمة 1.2 مليار راند خلال الشهر الماضي.



وارتفعت الصادرات بنسبة 8.4% خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له لتصل إلى 122 مليار راند، وذلك بسبب زيادة 18% في شحنات المنتجات المعدنية والتي تضم خام الحديد والفحم.



وبالنسبة للواردات فتراجعت بنحو 1% في أغسطس الماضي مسجلة 115 مليار راند.



وكان عجز الحساب الجاري في جنوب أفريقيا اتسع إلى 4% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيوالماضي، وهي النسبة الأكبر في نحو عام.



وبالنسبة لأول 8 أشهر من العام الحالي، فبلغ العجز في الميزان التجاري 849 مليون راند مقارنة مع فائض قدره 4.7 مليار راند مسجل بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا للبيانات.



وفي حين أن المعادن تُشكل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا لكنها تمثل حوالي نصف صادرات البلاد.



و تراجعت العملة المحلية لجنوب إفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.2% ليصعد الدولار إلى 15.1632 راند.