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رياضة

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي التي ستقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وخاض حراس الفريق شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين، ثم قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة مطولة ركز فيها على الجانب الخططي، وتنفيذ بعض الجمل الفنية، فيما قاد ديفيد سيزا المدرب العام فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، كما خاض رمضان صبحي فقرة خاصة في نهاية المران للتصويب على المرمى.

وعقد رينيه فايلر، جلسة قصيرة مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وجاءت الجلسة في إطار الجلسات التحفيزية التي يعقدها مع لاعبي الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويًا وفنيًا.

من جهته، خاض الثنائي عربي بدر وعمار حمدي، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي.

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