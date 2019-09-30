غدًا.. هاني الناظر ضيف أولى حلقات برنامج "ابن مصر" على المحور

يستضيف الإعلامي مصطفى المنشاوي في برنامج "ابن مصر" الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، وذلك غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة المحور.



وصرح "المنشاوي" بأن الدكتور هاني الناظر قصة نجاح كبيرة، وأنه في هذه الحلقة يتحدث لأول مرة عن مشاركته في حرب أكتوبر، ورحلته في الطب والبحث العلمي.



يذكر أن برنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.