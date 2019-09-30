حمدوك: بدأنا خطة عودة السودان للمجتمع الدولي

أكد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، أن بلاده تضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي، بعد العزلة التي تعرض لها على يد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، في ختام محادثاتهما في باريس وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وشدد عبدالله حمدوك على أن من أولويات الحكومة السودانية الحالية تحقيق السلام في كافة ربوع السودان والتصدي للعنف.



وأضاف حمدوك "بدعم الأشقاء والأصدقاء نخطو الخطوات الأولى نحو السلام".



ووصف عبدالله حمدوك أن ما حصل في السودان من ثورة على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير والإطاحة به بالتغيير العميق في تاريخ السودان.



وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره للدعم الفرنسي لبلاده، ومشيدا في الوقت ذاته بمساعي باريس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، أن باريس ستحتضن مؤتمرا دوليا لدعم السودان اقتصاديا، وستواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

