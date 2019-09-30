«ماكرون» لـ«حمدوك»: سنواصل الدعم لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، أن السودان يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية.



وقال ماكرون خلال كلمته بالمؤتمر صحفي المشترك مع رئيس وزراء السودان- أن فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية، مضيفًا، سنواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وشدد الرئيس الفرنسي، على شجاعة الشباب السوداني الذي تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاته، موضحًا أن فرنسا ستحتضن مؤتمرا دوليا لدعم السودان اقتصاديا.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن ما حصل في السودان هو تغيير عميق، موكدًا أن السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي.



كما أشاد رئيس الوزراء السوداني، بدعم الفرنسي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلًا عن دعم الأشقاء والأصدقاء نخطو الخطوات الأولى نحو السلام.

