"العب متخافش".. إبراهيم طفل فقد ذراعيه ويحلم باحتراف كرة القدم

مرتديا "التشيرت الأحمر" ظهر إبراهيم محمد محسين، صاحب الـ 13 عامًا وهو يلعب كرة القدم بمهارة عالية، رفقة أقرانه من الأصحاء، كاشفًا عن حلمه، أن يصبح يومًا محترفًا في اللعبة.



إبراهيم طالب في الصف الأول الإعدادي، فقد ذراعيه من عمر 5 سنوات، عندما مد يده داخل كشك كهرباء مفتوح، ليجلب الكرة، وتسبب شدة التيار الكهرباء الذي تعرض له في بتر ذراعيه وإجراء عملية ترقيع لرأسه، وفقًا لتقرير عرضته "إم بي سي مصر".



انتزعت الكهرباء من إبراهيم، ذراعيه، لكنها لم تنتزع منه الابتسامة والأمل في أن يصبح لاعب كرة قدم، أما والده فناشد رجال الأعمال أن يتولوا إبراهيم صحيًا ويرعوه كرويًا، وتزويده بأطراف صناعية إلكترونية.

