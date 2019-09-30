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عالم

فرنسا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لدعم اقتصاد السودان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:29 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستحتضن مؤتمرا دوليا لدعم السودان اقتصاديا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء اليوم الاثنين، في ختام محادثاتهما في باريس، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.

وشدد ماكرون على أنه باريس ستواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف الرئيس الفرنسي ماكرون: "فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية".

وأوضح ماكرون أن السودان يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية، متعهدا بالعمل مع شركاء فرنسا لدعم السودان في هذه المرحلة.

وأشاد الرئيس الفرنسي بشجاعة الشباب السوداني الذي تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاتهم.

وأعلن رئيس وزراء السودان الشهر الماضي أن الخرطوم بحاجة إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعمها في مرحلتها الحالية.

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