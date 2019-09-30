ترامب: الجيش الأمريكي أفضل من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي في ظل إدارته أفضل من أي وقت مضى في تاريخ الولايات المتحدة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأميركي ترامب اليوم الاثنين في فيرجينا خلال مراسم تسلّم رئيس الأركان الجديد للجديد مهامه خلفا لدانفورد، وذلك وفق قناة "NBC" الأمريكية



وأضاف ترامب " لا جيش في العالم يضاهي قدرات القوات الأميركية".



وتسلم رئيس الأركان الجديد الجنرال مارك ميلي مهامه رسميا اليوم خلفا لجو دنفورد.



وعبر الرئيس الأميركي عن خالص شكره للجنرال دنفورد رئيس الأركان السابق على جهوده في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.



يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن ديسمبر 2018 تعيين قائد سلاح البرّ الجنرال مارك ميلي رئيسًا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة خلفًا للجنرال جو دانفورد الذي تقاعد العام الجاري.



