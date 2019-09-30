الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يصدق على تعديلات قانون مزاولة الطب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:06 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، بعد أن قرره مجلس النواب.

وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان:
مادة (٢):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر.
مادة (٣):
يشترط للقيد لأول مرة في السجل اجتياز الامتحان القومي للتأهل لمزاولة المهنة، ويكون القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وينص القانون في مادته الثانية على أن تضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم (3 مكرر)، نصها الآتي:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80 في المائة) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم".
وينص القانون في مادته الثالثة على أن تطبق أحكام المادة (3) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون اعتبارًا من خريجي 2019.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

سر رفض بنجلاديش طلبات أردوغان.. يدعم الإرهاب وينشر التطرف بآسيا

منذ ساعة

شاهد.. لحظة ضبط موظفين بـ«رشوة» في القاهرة

منذ أقل من ساعتين

مورينيو: أفضل هزيمة تلقيتها لقاء برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

نهاية "الديكتاتور" قريبة.. 3 مرشحين يهددون عرش أردوغان

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

شاهد.. لحظة ضبط موظفين بـ«رشوة» في القاهرة

أيام زمان

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

الصحة

باحثون يرجحون ارتباط العقم بالإصابة بسرطان البروستاتا

خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

الرئيس نيوز

إثيوبيا: مقترح مصر بشأن سد النهضة "مضحك" وينتهك سيادتنا

"البوليس الحربي المصري".. قصة المفترق الذي اُستشهد عنده محمد الدرة

البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليار دولار

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض لقطات نادرة من جنازة عبد الناصر

منوعات

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

كشكول

جامعة الوادى الجديد: الكشف الطبى على طلاب المرحلة الثلاثة والتخلفات.. غدًا

"الجمال والذكير" يفتتحان عنابر صحية مكيفة لعلاج المساجين بمستشفيات أسيوط الجامعية

جامعة المستقبل تحتفل بتخريج دفعتها العاشرة بمركز المنارة

تعليم "بورسعيد" ينظم رحلة للمشروعات العملاقة عبر نفق "3 يوليو"

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

“الرى” تزيل التعديات على نيل دمياط

204 ألف عملية جراحية فى العيون ضمن مبادرة “النور من حقك”

5 خدمات حكومية أحصل عليها من البيت

“شاكر” يبحث مع سفير النرويج سبل التعان فى مجال الكهرباء

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

ياسر صادق يثمن مجهودات الدولة المصرية لاكتمال القوة الإفريقية

"الدستور" تحاور ابن الكاتب الراحل فهمي حسين

قريبًا.. صدور النسخة العربية لدراسات "هرمس العربي"

عميد الإعلام بأوتانوما تشارك بمؤتمر الثقافة بالأكاديمية العربية

صفحتنا ع الفيس بوك