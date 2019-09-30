شيخ الأزهر يشيد بمنتدى ريميني للصداقة بين الشعوب

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن تقديره للدور الذي يقوم به منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب في إيطاليا، في التقريب بين الثقافات، وترسيخ ثقافة الحوار والنقاش، من خلال الاستماع إلى الرؤى والأفكار المختلفة من مناطق شتى حول العالم.



وأكد الإمام الأكبر خلال استقباله اليوم وفدا من المنتدى برئاسة إيميلي جوارنيري، مديرة المنتدى، أن الأزهر الشريف يدعم كل جهود الحوار الصادقة لإيمانه العميق بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.



وأوضح الإمام الأكبر، أن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لنشر السلام ومد جسور التواصل مع قادة الأديان، وفي مقدمتها الفاتيكان، مبينًا أن هذه الجهود المتواصلة أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصبحت محل إشادة عالمية، وهو ما اتضح في الخطاب الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أمام قادة العالم في الجمعية العمومية السابعة والأربعين التي انعقدت في نيويورك.



من جانبها، أبدت مديرة منتدى ريميني انبهارها الشديد بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وضعت الأساس للحوار والتعارف بين شعوب وثقافات العالم، مضيفة أن اللقاء بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان أصبح صورة حية لتعانق الأديان والسلام في العالم.