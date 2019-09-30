الأنبا تيموثاوس يترأس صلاة جنازة شيخ كهنة الزقازيق

ترأس نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صلاة الجنازة على جثمان الأب قمص مينا القمص سمعان الشيخ كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمنيا القمح وشيخ كهنة كنائس منيا القمح، إيبارشية الزقازيق، الذي رحل عن عمرٍ بلغ الثمانين عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو ربع قرن سبقتها سنوات طويلة خدم خلالها خدمات متعددة.



جاء ذلك في مقر الكنيسة التي خدم بها فترة تجاوزت 25 عامًا، وهي كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمنيا القمح.

