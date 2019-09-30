إتلاف 1230 لغمًا زرعها الحوثيون في اليمن

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" اليوم الاثنين، كمية من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في عدد من مناطق محافظة الجوف.



وأكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ - أنه تم إتلاف 1230 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في منطقة قرون السليمة شمال مديرية الحزم مركز محافظة الجوف..موضحا أن الكمية التي تم إتلافها نزعتها الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني ومشروع مسام من مناطق عالية التأثير في مديريتي الحزم والغيل وعدة مناطق وغرب الجوف، بعد أن زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بكثافة عالية.



وأشار إلى وجود ترتيبات لعمليات إتلاف مشابهة لكميات كبيرة من الألغام في مديرية خب والشعف شمال الجوف وفي محافظتي مأرب وشبوة.. مؤكدًا أن عمليات إتلاف الألغام هي الطريقة المثلى لضمان عدم استخدامها من قبل أي جماعة مسلحة، وضمان أمن وسلامة المدنيين.