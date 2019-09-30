شاهد.. لحظة ضبط موظفين بـ«رشوة» في القاهرة

حصلت "الدستور"، على فيديو لحظة ضبط اثنين من موظفى الأحياء بالقاهرة، حال تقاضيهما مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة من مالك مطعم مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم ملكه.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مالك مطعم بمحافظة القاهرة، بقيام مسئول بالحى الكائن بدائرة المطعم ملكه، باستغلال موقعه الوظيفى وطلب مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم ملكه.



أسفــرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام المتهم بوساطة (موظف آخر بذات الحى) بطلب المبلغ المالى المذكور على سبيل الرشوة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم التأكد من صحة البلاغ وإصرار المتحرى عنهما على طلب الحصول على مبلغ الرشوة.



تم ضبط المتهمين حال تقاضيهما مبلغ الرشوة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا تفصيلًا بالواقعة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.