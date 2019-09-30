توزيع أجهزة كهربائية على 110 عرائس من الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ، الدور الذي تبذله المحافظة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع المعاناة عنهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية والتنسيق بين أجهزة المحافظة المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا بهدف رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.



جاء ذلك خلال حفل توزيع الأجهزة الكهربائية على 110 عرائس من الأكثر احتياجًا بالمحافظة، اليوم الإثنين، بالتعاون مع شركة "بي تيك" للأجهزة الكهربائية وبنك الحياة الكريمة المصري وجمعية الإيمان لكفالة الأيتام في إطار مبادرة "حياة كريمة"؛ للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لها وحرص الحكومة الشديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.