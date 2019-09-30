الكنيسة تنشر السيرة الذاتية لشيخ كهنة الزقازيق

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، السيرة الذاتية للأب القمص مينا القمص سمعان الشيخ كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمنيا القمح وشيخ كهنة كنائس منيا القمح، إيبارشية الزقازيق، الذي رحل عن عمرٍ بلغ الثمانين عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو ربع قرن سبقتها سنوات طويلة خدم خلالها خدمات متعددة.



وقال القس بولس حليم، إن الأب الراحل من مواليد ٦ أكتوبر ١٩٣٩ وسيم كاهنًا في ٢٣ يونيو ١٩٩٥ بيد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق، بينما منحه نيافة الأنبا تيموثاؤس رتبة القمصية في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢.