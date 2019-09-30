الكنيسة تنعي شيخ كهنة الزقازيق

نعى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، رحيل الأب القمص مينا القمص سمعان الشيخ كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمنيا القمح وشيخ كهنة كنائس منيا القمح، إيبارشية الزقازيق.



وقال القس بولس حليم، إن الأب مينا رحل عن عمرٍ بلغ الثمانين عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو ربع قرن سبقتها سنوات طويلة خدم خلالها خدمات متعددة.