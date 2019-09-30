كرسي الإسكندرية يلتقي كرسي القسطنطينية في لقاء ودي (صور)

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، أثناء لقاءه البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطنية الذي يزور السويد حاليًا في زيارة رعوية للكنيسة اليونانية.



ونقل نيافة الأنبا أباكير أثناء الزيارة تحيات ومحبة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لغبطة البطريرك.



وقدم قداسة البطريرك الشكر لنيافة الأنبا أباكير وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية معربًا عن محبته الكبيرة لكنيسة الإسكندرية ولقداسة البابا تواضروس الثاني وعن امتنانه لحفاوة الاستقبال.



وفي نهاية الزيارة قدم نيافة الأنبا أباكير هدية تذكارية باسم قداسة البابا تواضروس عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة موقعة بيد قداسة البابا.