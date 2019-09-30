ياسر صادق يثمن مجهودات الدولة المصرية لاكتمال القوة الإفريقية

أقام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، أمس الأحد، اللقاء الرابع من برنامج ''اعرف أهلك'' للتعريف بثقافة دولة نيجيريا، بالتعاون مع اتحاد الطلبة النيجيريين في القاهرة، ومؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.



وذلك بحضور الفنان ياسر صادق، وياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، والدكتور محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، والممثل الدبلوماسي لسفارة نيجيريا أحمد عبدالعليم، ورئيس اتحاد الطلبة النيجيريين طيب مصطفى، وحضور رموز العمل الطلابي في دولة مصر، ولفيف من الضيوف بسفارة نيجيريا، وأدار اللقاء الدكتور محمد أمين عبدالصمد، مدير إدارة التراث الشعبى بالمركز.



تضمن اللقاء عرضًا فنيًا يمثل التنوع الثقافي لدولة نيجيريا بعناصره المتنوعة والثرية، مثل: ثقافات الهاوسا واليوربا والإيبو، وقام الأطفال النيجيريون بتقديم عرض للألعاب النيجيرية التقليدية بأزيائهم الوطنية الشهيرة.



وعقب ذلك، عقدت الندوة التعريفية بثقافة نيجيريا وتحدث فيها رئيس اتحاد الطلبة النيجيريين طيب مصطفى عن التنوع الثقافي في نيجيريا، وتناول الممثل الدبوماسي للسفارة النيجيرية تشابهات الثقافة النيجيرية مع مصر.



ومن جهته، ألقى الفنان ياسر صادق الضوء على أهمية البرنامج في التعريف بالثقافات الإفريقية والتواصل بين المصريين وإخوانهم الأفارقة، وثمن مجهودات الدولة المصرية ودفعها لاكتمال القوة الإفريقية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الشباب هم البراعم التى ستكمل مسيرة الحفاظ على وحدة إفريقيا، وأيضًا ثمن المجهودات الأهلية المبذولة لصالح هذا الشأن، كما أشاد بمجهودات مكتبة القاهرة الكبرى فى استضافة هذا الحدث.



وتناوب أعضاء اتحاد الطلبة النيجيريين الكلمة موجهين التحية والتقدير للجهد المصرى الكبير لإفريقيا، وتقوية جسور التواصل مع قارتها الأم.



ووجه ياسر عثمان التحية والتقدير لكل العاملين بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لافتًا إلى الدور الهام الذى يلعبه المركز على الصعيدين الثقافى والفنى، ومدى تأثير برنامج "اعرف أهلك" وتوفيق المركز فى اختيار العنوان الأمثل لهذا الحدث.



وتعد نيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان المحليين، وفى الوقت الراهن تتبوأ كل من مصر ونيجيريا مكانة كبيرة فى منظومة الدول الإفريقية، وهى من الدولة الزراعية في إفريقيا، وعلى الصعيد الاقتصادي فهى تعد من أهم الدول المصدرة للنفط والمنتجة للأخشاب والفلزات.