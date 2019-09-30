افتتاح دير الأنبا بضابا (صور)

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، أثناء افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي.



وافتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير.



كانت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية أصدرت قرارًا بجلستها المنعقدة فى فبراير ٢٠١٤ ببدء مشروع الترميم المتكامل للدير كآخر مشروع انتهت به أعمال الترميم التي امتدت لسنوات.