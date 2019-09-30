المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى المرج.



كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم إبراهيم.ش وشهرته شحتة، 37 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة فتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث عدم وجود ماره فى الشارع، وتوجه إلى المجنى عليها، فاجأها المتهم بإشهار سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، واعتدى عليها مسددا لها طعنة أصابتها فى أنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى إصابتها بجروح قطعى بالرأس إثر تعرضها للطعن من قبل المتهم من خلال السلاح الأبيض الذى كان بحوزته، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.



البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث فتاة غارقة فى دمائها، وبسؤالها أفادت تعرضها لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص أصابها الإصابات التى به، واستولى منها على مبلغ مالى ومتعلقاتها الشخصية، وفرا هاربا على الفور.



وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته المسروقات، تم اقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.



وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانًا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.



وعقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.