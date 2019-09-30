الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من "90 يوما عقيدة"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "90 يوما عقيدة".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن الصليب، وقالت الكنيسة: "نؤمن بعلامة الصليب ونكرمه لأنه علامة المسيح".

جاء ذلك في بيان عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.