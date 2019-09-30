ضياء رشوان يرد على إهانة صحفي للعاملين بماسبيرو

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، كلف صباح اليوم الإثنين، الشئون القانونية بالنقابة، لتقديم بلاغ ضد حسن الغيطاني، بعد سب وقذف الإعلاميين.





تواصل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بخصوص إهانة حسن الغيطاني للإعلاميين والعاملين بماسبيرو، والذي يدعي أنه صحفي بمؤسسة الأهرام.وأكد رشوان احترامه للإعلاميين والعاملين بماسبيرو، وطلب مهلة ليتأكد من عضوية حسن الغيطاني بالنقابة من عدمه، لافتًا إلى أنه حال التأكد من أنه مقيد بجداول النقابة، سيتم إحالته للتحقيق.وقالت النقابة في بيان لها، إن الشئون القانونية قدمت بلاغا بمباحث الإنترنت، وحررت المحضر رقم 4 أحوال.وأكدت النقابة أنها تستمر في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه حسن الغيطاني، أو كل من تسول له نفسه التجاوز في حق الإعلاميين.وكانت نقابة الإعلاميين، أعلنت برئاسة طارق سعدة، متابعتها ما أثير من أحد الصحفيين ضد "مؤسسة ماسبيرو" والعاملين لديها، ووصفهم بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم، مؤكدة أنه الصرح الإعلامي العظيم والكبير.واستنكرت النقابة في بيان لها، تلك الأوصاف والألفاظ، مؤكدة أن القانون يعاقب عليها، وأن إعلاميي مصر جميعًا وخاصة التابعين للإعلام الرسمي، على قدر كبير من المهنية والمسئولية، وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات والمؤمرات التي تُحاك بالدولة المصرية ضد الأفاقين والخونة والعملاء.وقالت النقابة: إنها لن تتواني في التصدي بكافة الطرق المشروعة جنائيًا وتأديبًا، لكل من تسول له نفسه في إهانة إعلاميي مصر، والذين هم دائمًا وأبدًا درعًا وسيفًا لهذا الوطن العظيم.وأضافت: أن ذلك يأتي من منطلق دورها الوطني والنقابي، في الدفاع عن إعلاميي مصر.