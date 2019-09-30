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اقتصاد

تراجع طفيف في معدل البطالة بمنطقة اليورو خلال أغسطس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 4ر7 بالمئة في أغسطس، من 5ر7 بالمئة في يوليو، و8 بالمئة في أغسطس 2018، حسب بيانات رسمية.
ووصلت البطالة في الـ19 دولة الأعضاء بمنطقة اليورو إلى أقل معدل لها منذ 2008، حسب البيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".
وفي كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، بلغ معدل البطالة 2ر6 بالمئة في أغسطس، بانخفاض بنسبة 1ر0 بالمئة عن يوليو، وهو أقل معدل منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي إعداد بيانات شهرية في عام 2000.
وتراجعت البطالة بين الشباب، ولكن ما زالت أعلى بكثير بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 25 عاما، حيث بلغت 2ر14 بالمئة عبر دول الاتحاد الأوروبي الـ28، و4ر15 بالمئة في منطقة اليورو.
وكان أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في اليونان (33 بالمئة، وإسبانيا 2ر32 بالمئة، وإيطاليا 1ر27 بالمئة)، وفقا لما تم تسجيله في الربع الثاني من 2019.
وكان أقل معدل بطالة بشكل عام تم تسجيله بالاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك، حيث بلغ 2 بالمئة، أما داخل منطقة اليورو فكان أقل معدل في ألمانيا بنسبة 1ر3 بالمئة، ويتم تعديل جميع الأرقام موسميا.

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