محافظ بني سويف: الدعم والمرأة في مقدمة أولويات الدولة

أكد محافظ بني سويف، أن ملف الدعم التمويني يأتي في مقدمة أولويات الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة توفير الحلول والبدائل للمشكلات التي تواجه المواطن في احتياجاتهم الأساسية مع العمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات الحيوية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف الذي يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه نظرا لأهميته للمواطن البسيط في حياته واحتياجاته اليومية.



واستعرض المحافظ - خلال لقائه، اليوم الإثنين، بوكيل وزارة التموين وصفي عبد الله -التيسيرات والإجراءات المنفذة في القطاع وما تم تنفيذه من توجيهات المحافظ المستمرة للتيسير على المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني، والذين تأثروا سلبًا من إجراءات تنقية البطاقات التموينية بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، حيث تم فتح باب التظلمات (العدالة الاجتماعية) ويجري حاليًا استقبال طلبات التظلمات بـ 48 مكتبًا تموينيًا.



من ناحية أخرى، أكد أن المرأة المصرية ركيزة أساسية في خطة الدولة التنموية، قائلا: "المرأة المصرية تجدها دائما عاملًا مؤثرًا وحاضرة بقوة في كل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن، ودافعا فاعلا وشريكا أساسيا في نجاح وتقدم أسرتها ومجتمعها ووطنها".



وأضاف المحافظ - خلال مناقشته لجهود فرع المجلس القومي للمرأة ومستجدات الملفات والفعاليات التوعوية التي ينفذها المجلس في الفترة الحالية مع مقرر المجلس القومي فرع بني سويف نرمين محمود- أنه "خلال الـ6 سنوات الماضية كانت المرأة المصرية في مقدمة اهتمامات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وظهر ذلك واضحا في أكثر من مجال".



وأوضح أهمية الدور الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة في توعية المرأة السويفية بمختلف القضايا التي تهم الوطن، ودورها في رفع الوعي العام ومواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة واستقرار وأمن وسلامة الوطن، موجها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لنجاح كافة الجهود التي ينفذها المجلس.

من جانبها.. قالت نرمين محمود عقب لقاء المحافظ إن الحملة " بلدي أمانة " استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.