"الأمن والتعاون الأوروبي": قلقون من التضييق على الإعلام بأوكرانيا

أعربت "منظمة الأمن والتعاون الأوروبي" عن قلقها من التضييق على الإعلام في أوكرانيا.



وقالت المنظمة- في بيان اليوم- إن هارلم ديزير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعني بحرية الإعلام، أعرب عن قلقه إزاء القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للتليفزيون والإذاعة في أوكرانيا بعدم تجديد تراخيص البث الرقمي الأرضي لخمس شركات إعلامية إقليمية.



وتمنى بيان المنظمة أن يجد المجلس الوطني للتليفزيون والإذاعة في أوكرانيا حلًا للحفاظ على التعددية في البيئة الإعلامية، مشيرا إلى أهمية ضمان التنوع في البث، مع الاحترام التام للمتطلبات القانونية.



وأشار إلى أن المجلس الوطني قرر قبل أيام وقف 5 شركات كانت قد حصلت على تراخيص البث الرقمي الأرضي في عام 2011، قائلا: "إنها انتهكت شروط الترخيص من خلال تغيير مضمون البرنامج دون الحصول على موافقة من المجلس"، مما أدى إلى وقف بث 112 قناة تليفزيونية في أوكرانيا من خلال الإشارة الأرضية، إلا أنها لا تزال متاحة على الأقمار الصناعية.