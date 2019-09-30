"الأوقاف": مستعدون لدعم المؤسسات الدينية بكوت ديفوار

أكدت وزارة الأوقاف، استعدادها الكامل لدعم المؤسسات الدينية بدولة كوت ديفوار، سواء في مجال تدريب الأئمة، أو إيفاد بعض الأئمة خلال شهر رمضان.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، السفير وائل بدوي، بمناسبة توليه منصبه الجديد كسفير لمصر بكوت ديفوار.

واستعرض جمعة - خلال اللقاء - جهود الوزارة لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، واستعدادات الوزارة لتزويد مكتبات كوت ديفوار بإصداراتها باللغتين العربية والفرنسية.



وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم الخبرات الدينية والتثقيفية للمؤسسات الدينية بكوت ديفوار، في مجال تدريب الأئمة والدعاة خاصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.