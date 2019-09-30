تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. عيار 21 بـ677 جنيهًا

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت، اليوم الاثنين، بقيمة 5 جنيهات، فسجل عيار 21 نحو 677 جنيهًا للجرام.



وسجل عيار 18 نحو 580 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 نحو 773 جنيهًا للجرام، وسجل جنيه الذهب نحو 5416 جنيها.



وحسب محللين في سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

