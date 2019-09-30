انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب الإعدادية بالشرقية

تنطلق، غدًا الثلاثاء، الأول من أكتوبر فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سي" على 139 ألفًا و424 طالبًا وطالبة في ألف و463 مدرسة إعدادية بمحافظة الشرقية، وإجراء المسح الطبي الشامل.



ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع هيئة التأمين الصحي، والإدارات التابعة لها؛ لتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية التي تقوم بالمسح الطبي الشامل، وتذليل كل العقبات أمامهم.



ومن جانبه، قال الدكتور جمال سلامة، مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، إنه تم تشكيل 21 فريقًا؛ يضم 63 طبيبًا وممرضًا وفني معمل ومدخل بيانات، لتسجيل بيانات الطلاب، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال نتيجة الحالات الإيجابية لمنسق الحملة، للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بالنتائج، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة عمل اللجنة بشكل يومي، وحصر الحالات الإيجابية والسلبية بين الطلاب.