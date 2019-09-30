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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مادية لبعض الحالات الإنسانية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وجه محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الصعبة، كما وجه مسئول مجلس ومدينة طامية بتسهيل إجراءات ترخيص أكشاك لبعض الأسر.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين الذي عقده المحافظ اليوم الاثنين، لبحث الشكاوى المقدمة وإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، ووليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسب أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن والمديريات الخدمية ومديري الإدارات بالمحافظة.

وكلف المحافظ مدير عام التفتيش المالي والإداري بدراسة شكوى أحد المواطنين من عدم إنهاء إجراءات ترخيص عقار قديم بمركز إبشواى صدر له قرار إزالة، وبحث شكوى لمواطنة تتضرر من صدور قرار إزالة لمنزل مجاور لمنزلها بمدينة الفيوم وهدم السور الخاص بمنزلها على الرغم من عدم ذكره فى القرار.

كما كلف وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل، وكلف وكيل وزارة الصحة بدراسة عدد من الحالات المرضية ومحاولة تيسير العلاج اللازم لها.

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