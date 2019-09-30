الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر التعليم من أجل العدالة.. الاثنين

تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، الاثنين المقبل، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتعليم من أجل العدالة وسيادة القانون وتستمر أعماله ثلاثة أيام.



وقال بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم، إن المؤتمر سوف يجمع نخبة رفيعة المستوى من خبراء التعليم وسوف يفتتح أعماله يوري فيدتوف مدير مقر الأمم المتحدة بالنمسا.



وأضاف، أنه سوف يتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر إيريس روسكالا وزير التعليم والعلوم والبحوث في النمسا، وجونسون ساكاجا عضو مجلس الشيوخ الكيني، ونافع عساف نائب وزير التعليم في دولة فلسطين، وريكاردو كاردونا نائب وزير التعليم في السلفادور.



وأشار البيان إلى حضور أكثر من 200 شخصية دولية معنية بالتعليم والعدل وسوف يتم مناقشة كيفية بناء الجسور واقتراح طرق مبتكرة لتمكين الجيل الجديد من صناعة التغيير إلى جانب بحث المبادرات التعليمية المبتكرة.