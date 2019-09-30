مذكرة تفاهم بين تونس وإندونيسيا لتبادل التعاون الدبلوماسي

وقعت تونس وإندونيسيا بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بهدف تبادل التعاون الأكاديمي في المجال الدبلوماسي بين الجانبين، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للأنشطة الثقافية للفترة الممتدة بين 2020-2024.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان اليوم الاثنين- أن رياض الصيد، المدير العام بالنيابة لأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، وديسرا بيركايا المدير العام لإفريقيا وآسيا بوزارة الخارجية الإندونيسية أجريا مشاورات بمقر الوزارة التونسية، اتفقا خلالها على دعم التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.



وتم بهذه المناسبة الاتفاق على العمل المشترك من أجل تكريس ونشر قيم الإسلام المعتدل، خاصة في ضوء ما تتمتع به البلدان من رصيد حضاري وثقافي ثري.



وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتشاور والتعاون في إطار مجموعة الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، خاصة أن إندونيسيا انتخبت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020 في حين تستعد تونس للدخول لمجلس الأمن للفترة 2020 - 2021.