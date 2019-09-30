نجوى كرم تكشف لغز تاريخ 12 أكتوبر

أعلنت المطربة نجوى كرم استعدادها لإحياء حفل غنائى كبير، السبت 12 أكتوبر المقبل، فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمدرسة القلب الأقدس "فرير" فى الجميزة، تحت رعاية النائب نيكولاس الصحناوي.



وكانت نجوى كرم قد أثارت فضول متابعيها بتاريخ 12 أكتوبر المقبل، حيث شاركت ببوستر دعائى لها دون الإفصاح عن أى تفاصيل، سواء أكان حفلًا غنائيًا أم طرح كليب جديد، واكتفت بكتابة "احفظوا تاريخ 12 أكتوبر".



من ناحية أخرى، طرحت نجوى مؤخرًا كليب "بعشق تفاصيلك" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طونى سابا، وإخراج وليد ناصيف.