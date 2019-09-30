ألمانيا تعلن زيادة عمليات التفتيش على شريطها الحدودي

كشف وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن خطط لزيادة عمليات التفتيش العشوائية على حدود بلاده مع الدول الأخرى.



وفي تغريده له على موقع "تويتر"، مساء أمس الأحد، قال الوزير الألماني: إن الأمن يبدأ عند الحدود.



وذكرت الداخلية الألمانية أنها تتخذ تلك الخطوات "لمكافحة الهجرة الثانوية بشكل أفضل"، في إشارة إلى المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يسافرون إلى ألمانيا من داخل أوروبا.