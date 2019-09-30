موجيريني: انتخابات أفغانستان أثبتت تمسك الشعب بالديمقراطية

رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، المنتهية ولايتها، فيديريكا موجيريني، بالانتخابات الرئاسية في أفغانستان، والتي جرت يوم السبت الماضي.



وقالت المسئولة الأوروبية- في بيان لها اليوم الاثنين أوردته وكالة "آكي" الإيطالية- إن هذه الانتخابات أثبتت التزام الشعب الأفغاني بتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.



وتحدثت موجيريني عن الهجمات التي طالت عدة مناطق أفغانية يوم الاقتراع وما قبله، بهدف ثني الناخبين من خلال العنف والتخويف عن ممارسة حقوقهم، وقالت: "أفكارنا تتجه نحو عائلات القتلى والمصابين في هذه الهجمات".



ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحديث عن شرعية النتيجة النهائية للانتخابات سوف يرتبط بقدرة هيئات إدارة الانتخابات الأفغانية على العمل بنزاهة وكفاءة وشفافية، وضمن الاحترام الكامل للدستور والقوانين، بما في ذلك مسائل معالجة الشكاوى وإجراءات الاستئناف.



وناشدت موجيريني، باسم الاتحاد الأوروبي، مرشحي الرئاسة الأفغان ممارسة ضبط النفس، وانتظار الإعلان الرسمي للنتائج النهائية من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة، ومن ثم تقديم شكاوى تستند إلى أدلة وتحترم الآليات المؤسساتية.



وجددت تصميم الاتحاد الأوروبي على الالتزام بدعم النظام الدستوري الأفغاني، والعملية الانتخابية كوسيلة لضمان استمرارية وشرعية المؤسسات السياسية في أفغانستان، واختتمت بيانها بالقول: "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين من أجل الديمقراطية والسلام والاستقرار في أفغانستان".