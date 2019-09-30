المالكى: الحل السياسى باليمن يبدأ بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركم تركي المالكي، إن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الحوثيين قرار الأمم المتحدة 2216، مشيرًا إلى إفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني.



وقال المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "إعلام الحوثي خرج بمسرحية مؤخرًا أطلق فيها ادعاءات مضللة، مضيفًا: "سبق وأوضحنا ما حدث في 26 أغسطس ولا طائل من الرد على الحوثيين".



وشدد المالكي، على أن دول التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، محذرًا من استمرار تهديد السلم الدولي وعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم، كما أعرب عن دعم الجهود الأممية لتحقيق الحل السياسي في اليمن.